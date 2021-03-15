Главный санврач Украины заразился коронавирусом после получения индийской вакцины

Как сообщил сам Ляшко, он получил положительный ПЦР на ковид в период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

"Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день.

Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!", - сообщил чиновник в Facebook.

2 марта Главный санврач Виктор Ляшко публично вакцинировался против коронавируса индийской вакциной Covishield.