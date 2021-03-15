Главный санврач Украины заразился коронавирусом после получения индийской вакцины

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У Главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко диагностировали коронавирус спустя 13 дней после вакцинации.

Как сообщил сам Ляшко, он получил положительный ПЦР на ковид в период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.


"Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день.


Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.


У меня был только 13 день после прививки, когда появились симптомы, поэтому "зрада" отменяется. Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе!", - сообщил чиновник в Facebook.


2 марта Главный санврач Виктор Ляшко публично вакцинировался против коронавируса индийской вакциной Covishield.

Да!
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