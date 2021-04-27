Госдеп США обвинил парламент в подрыве демократии

Об этом говорится в Заявлении для прессы Официального представителя Государственного департамента США Нед Прайс.

Как отмечается в Заявлении, проведенная 23 апреля попытка уволить председателя Конституционного суда Домнику Маноле "представляет собой грубую атаку на демократические нормы и конституционный строй Республики Молдова".

В этой связи власти США призвали лидеров Молдовы "уважать верховенство закона, защищать свои демократические институты и работать вместе для решения проблем, стоящих перед страной, включая продолжающуюся пандемию COVID-19".

"Мы по-прежнему привержены развитию сотрудничества с Молдовой по общим приоритетам, таким как борьба с коррупцией, содействие экономическому росту и поддержка суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова", - говорится в Заявлении для прессы Официального представителя Государственного департамента США Нед Прайс

Ранее уже сообщалось, что 23 апреля депутаты возглавляемых Игорем Додоном и Иланом Шором партий утвердили в парламенте решение об отставке председателя КС Домники Маноле. Позже, эти же депутаты утвердили в должности судьи КС и привели к присяге Бориса Лупашку. 27 апреля утром, Лупашку написал Заявление об отказе быть судьей КС.