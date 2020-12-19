Госсекретарь США назвал Россию врагом, а Путина – угрозой для свободы

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В интервью журналисту Марку Левину для популярного в США радиошоу, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия входит в список врагов США.

Интервью госсекретаря США опубликовано на сайте Государственного департамента США.


"Марк, меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке. Ваша точка зрения об их ядерном оружии и усилиях, которые они прилагают, вполне реальна", - заявил Помпео, добавив, США беспокоят и усилия, которые предпринимает Россия в киберпространстве.


Кроме того, Помпео отметил, что президент России Владимир Путин "остается реальным риском для тех из нас, кто любит свободу, и мы должны подготовиться к каждому из них".

Да!
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