Госсекретарь США назвал Россию врагом, а Путина – угрозой для свободы

Интервью госсекретаря США опубликовано на сайте Государственного департамента США.

"Марк, меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке. Ваша точка зрения об их ядерном оружии и усилиях, которые они прилагают, вполне реальна", - заявил Помпео, добавив, США беспокоят и усилия, которые предпринимает Россия в киберпространстве.

Кроме того, Помпео отметил, что президент России Владимир Путин "остается реальным риском для тех из нас, кто любит свободу, и мы должны подготовиться к каждому из них".