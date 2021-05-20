Граждан СНГ эвакуируют из сектора Газа при содействии российской разведки

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Служба внешней разведки России привлечена для эвакуации граждан России, а также граждан стран СНГ из сектора Газа в связи с боевыми действиями.

Специальное распоряжение об этом подписал в четверг президент России Владимир Путин.


«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил Государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств — участников Содружества Независимых Государств, находящихся в секторе Газа», — говорится в документе.

В этой связи Путин поручил МИДу, Службе внешней разведки и МЧС России определить конкретные сроки и формат эвакуации граждан в Москву «с учетом развития обстановки в секторе Газа».


Массированные обстрелы со стороны сектора Газа и Израиля не прекращаются с 10 мая. Обострение началось после того, как в начале мая Израиль решил выселить из Восточного Иерусалима несколько палестинских семей, что привело к массовым акциям протеста и беспорядкам в Иерусалиме. В сторону Израиля в ходе нынешнего обострения было выпущено почти 4000 ракет. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

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