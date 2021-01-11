Грузинский олигарх Иванишвили объявил об очередном уходе из политики

"Я принял решение навсегда покинуть партию и полностью отойти от ее правления. Я покидаю как пост председателя партии, так и саму партию и возвращаюсь к обычной жизни, как это было до 2011 года", – говорится в письме Иванишвили на сайте партии.

Как сообщает "Радио Свобода", оппозиция называет заявление Иванишвили очередным политическим "трюком". Иванишвили уже уходил из политики, но так никуда и не ушел. Он продолжит управлять страной "из-за кулис", заявил один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе. Глава партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава считает, что Иванишвили "не ушёл, а сбежал из политики", опасаясь ответственности за происходящие кризисные события в стране и обострение эпидемиологической обстановки.

В ноябре 2020 года партия Иванишвили снова победила на выборах, получив более 48 процентов голосов избирателей, и сформировала правительство.

Оппозиция заявила о несогласии с результатами выборов, в Тбилиси прошли протесты. Помимо прочего, партию "Грузинская мечта" обвиняют в проведении пророссийской политики, что власти страны отрицают.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили называет Иванишвили пророссийским олигархом, подчиненным Владимиру Путину.

Большую часть своей взрослой жизни Бидзина Иванишвили провел в России. Начальный капитал он заработал на продаже импортных компьютеров и телефонов, а первый миллион принес ему его банк "Российский кредит".

На Западе бизнесмен Иванишвили стал известен, когда купил за 95 миллионов долларов картину Пикассо "Дора Маар с кошкой". На родине Иванишвили приобрел репутацию мецената и благодетеля, который финансирует строительство дорог и церквей. На его деньги были куплены новые сапоги для грузинской армии и приобретены новые служебные автомобили для грузинской полиции. Его обещания пополнить казну за счет собственных средств, которые будут направлены на социальные нужды, обеспечили ему поддержку избирателей на парламентских выборах.