Характеристики и особенности учебных микроскопов

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Виды и характеристики учебных микроскопов

Учебные микроскопы представлены широким модельным рядом, выпускаются для школьников, студентов специализированных ВУЗов и личного пользования. Например, школьные приборы в отличие от детских оснащаются высококачественной оптикой (стеклянные линзы ахроматического типа).

Такие устройства относятся к биологическому оборудованию начального/среднего уровня. Для фокусировки используются двусторонние металлические ручки, а для фиксации образца держатели или координатные столики (в усовершенствованных моделях).

Такие приборы для школьников предназначены для исследования прозрачных предметов небольшой толщины и непрозрачных образцов при помощи отраженного света. Перед тем, как купить школьный микроскоп, следует детально изучить его характеристики и конструктивные особенности.

Учебные микроскопы для студентов могут быть цифровыми и стереоскопическими, которые отличаются техническими характеристиками и принципом работы. В цифровых приборах нет окуляра, а вместо него используется видеокамера. Она позволяет выводить изображение на экран компьютера с целью проведения групповых исследований.

В стереоскопических приборах есть два окуляра и объектива, что позволяет получать пространственное и объемное изображение. Поэтому такие устройства применяются для исследования мелких предметов и проведения работ с повышенной точностью (изготовление часов, ювелирных изделий, медицина и пр.).

Стереомикроскопы пользуются большой популярностью благодаря оптимальному соотношению стоимости и качественных характеристик, получению четкого изображения с высоким разрешением.

Особенности учебных микроскопов

Конструкция студенческого микроскопа состоит из нескольких составляющих, а именно:

оптическая часть (объектив и окуляр);

осветительная часть (диафрагма и зеркало);

механика (предметный столик, винты для регулировки, штатив, тубус, револьвер).

Студенческие приборы могут быть с разным количеством окулярных головок (одна, две и три, соответственно монокуляр, бинокуляр и тринокуляр. Для качественных учебных микроскопов характерно высокое качество, надежность, простое и удобное применение, долговечность.

Рекомендуется покупать сертифицированные модели, на которые предоставляется официальная гарантия качества и надежности от производителя. Металлический корпус характеризуется повышенной прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям при случайном опрокидывании по сравнению с пластиковым.