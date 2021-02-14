Импичмент Трампу не поддержан Сенатом

Таким образом Трамп сможет баллотироваться на выборах и занимать государственные посты в будущем.

Как сообщает "Голос Америки", для утверждения обвинительного приговора его должны были поддержать как минимум две трети сенаторов.

За вынесение обвинительного приговора Трампу в субботу проголосовали 57 сенаторов, включая семерых республиканцев, против - 43 законодателя. Для утверждения обвинительного приговора требовалось, чтобы импичмент экс-президента поддержали все демократы, двое независимых сенаторов и как минимум 17 республиканцев.

Рассмотрение импичмента Дональду Трампу началось 9 февраля после утверждения ее процедуры днем ранее. Вечером 13 февраля стороны защиты и обвинения решили не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс. На финальные аргументы сторонам потребовалось менее двух часов из отведенных четырех.