Импичмент Трампу не поддержан Сенатом

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Сенат США проголосовал против исторического импичмента экс-президенту США Дональду Трампу.

Таким образом Трамп сможет баллотироваться на выборах и занимать государственные посты в будущем.


Как сообщает "Голос Америки", для утверждения обвинительного приговора его должны были поддержать как минимум две трети сенаторов.


За вынесение обвинительного приговора Трампу в субботу проголосовали 57 сенаторов, включая семерых республиканцев, против - 43 законодателя. Для утверждения обвинительного приговора требовалось, чтобы импичмент экс-президента поддержали все демократы, двое независимых сенаторов и как минимум 17 республиканцев.


Рассмотрение импичмента Дональду Трампу началось 9 февраля после утверждения ее процедуры днем ранее. Вечером 13 февраля стороны защиты и обвинения решили не допрашивать свидетелей, чтобы не затягивать процесс. На финальные аргументы сторонам потребовалось менее двух часов из отведенных четырех.

Да!
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