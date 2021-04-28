Ион Чебан готовится уйти от Додона

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Являющийся ныне Генеральным примаром Кишинева Ион Чебан готовится к запуску собственного политического проекта и будет самостоятельно участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах.

Об этом заявил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый в эфире телеканала JurnalTV.


"Заверяю вас, что в ближайшие две недели Ион объявит, что идет на парламентские выборы во главе некой партии. Это будет право-центристская партия", - заявил Усатый, отметив, что сейчас "под Чебана" подбирается команда и уже существующая партия.


Сам Чебан отказался комментировать телеканалу JurnalTV информацию о своем разрыве с Партией социалистов.


Последний раз Чебана вместе с Додоном видели накануне в офисе Партии социалистов, где Додон проводил "рабочую встречу" с фракцией ПСРМ в муниципальном совете и генеральными примаром. Официально, Чебан приостановил членство в Партии социалистов, но в то же время продолжает считаться одним из лидеров этой партии.

Да!
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