Ион Чебан готовится уйти от Додона

Об этом заявил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый в эфире телеканала JurnalTV.

"Заверяю вас, что в ближайшие две недели Ион объявит, что идет на парламентские выборы во главе некой партии. Это будет право-центристская партия", - заявил Усатый, отметив, что сейчас "под Чебана" подбирается команда и уже существующая партия.

Сам Чебан отказался комментировать телеканалу JurnalTV информацию о своем разрыве с Партией социалистов.

Последний раз Чебана вместе с Додоном видели накануне в офисе Партии социалистов, где Додон проводил "рабочую встречу" с фракцией ПСРМ в муниципальном совете и генеральными примаром. Официально, Чебан приостановил членство в Партии социалистов, но в то же время продолжает считаться одним из лидеров этой партии.