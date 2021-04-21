iPhone SE 2020: премиальное качество с бюджетным ценником

Так на свет появилась серия смартфонов SE. Бренд позиционирует ее как телефоны с фирменным «яблочным» качеством и хорошей технической базой, и все это — при более чем лояльной стоимости. Не верите? Убедитесь сами на примере Айфон СЕ 2020 года.

iPhone SE 2020: особенности и преимущества

iPhone SE 2020 года внешне выглядит как классические модели предыдущих годов. Его обычно сравнивают с восьмым Айфоном за небольшие габариты (138,4 х 67,3 х 7,3 мм при массе 148 грамм), крупные боковые грани и наличие физической кнопки «Home». При этом смартфон не кажется устаревшим: недаром американская компания придерживается принципов минимализма и мало экспериментирует с дизайном. Корпус из алюминия защищен по стандарту IP67 (выдерживает погружение на глубину на 1 метр до 30 минут), что не всегда встречается даже в топовых девайсах конкурентов. На выбор есть черный, красный и белый оттенки корпуса.

Экран Айфона СЕ 2020 впечатляет привычным качеством Apple. Изображение на нем кажется живым и реалистичным благодаря фирменному Retina HD-экрану. Диагональ дисплея вовсе невелика — всего 4,7", что немаловажно в эпоху громоздких смартфонов. Такой малыш понравится людям, которые не зависают в телефоне часами, листая социальные сети или просматривая видеоролики, а нуждаются в надежном и удобным в использовании девайсе с базовыми функциями. Характеристики экрана весьма приличные даже на 2021 год: фирменная технология баланса белого, яркость 625 кд/м2, цветовой охват DCI-P3 и поддержка технологий Dolby Vision и HDR10.

«Яблочная» корпорация не стала скупиться и наградила Айфон SE 2020 своим лучшим (на тот момент) процессором A13 Bionic. Это решение сыграло ключевую роль в популярности новинки: пользователи по достоинству оценили щедрость производителей. Топовый чипсет, который имеет шесть ядер CPU и четыре ядра GPU, отвечает за быструю работу гаджета и гарантирует, что он не превратится в «кирпич» даже спустя несколько лет эксплуатации. Этому способствует также ОЗУ LPDDR4X (2133 МГц) объемом в 3 Гб и внутренняя память до 256 Гб (зависит от версии).

Камера iPhone SE 2020, честно говоря, уступает тем модулям, которые установлены в более дорогих версиях, однако на свои деньги она более чем крута. Основную роль выполняет широкоугольный 12-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.8, автофокусом и оптической стабилизацией. Здесь есть все фирменные режимы фотосъемки Apple, от панорамы до портрета с эффектом боке. Благодаря оптимизированному ПО, скромная камера выдает потрясающие фотоснимки — лучше, чем у других аппаратов в этом ценовом сегменте.

Подведем итоги

В iPhone SE 2020 сочетается все, что так ценят фанаты Apple: фирменная надежность, минималистичный дизайн, современная начинка и неплохие технические параметры. Это удачная модель с идеальным сочетанием цены и качества понравится деловым людям, которые не особо приветствуют современные «лопаты» и выбирают, в первую очередь, удобство и статусность.