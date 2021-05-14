Исследователь Холокоста был убит в Николаеве

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Известный историк-краевед и исследователь Холокоста Владимир Щукин был найден убитым в своей квартире в Николаеве.

Как сообщает местное издание «Новости-N», 67-летний Щукин был найден в своей квартире с ножевыми ранениями.


Он занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области.


Владимир Щукин работал на историческом факультете Николаевского национального института им. Сухомлинского, затем был доцентом в Николаевском учебном Центре Одесской государственной юридической академии.


В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століття» («Положение еврейского населения Херсонской губернии в XIX – начале XX века»). Автор свыше 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.

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