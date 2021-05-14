Исследователь Холокоста был убит в Николаеве

Как сообщает местное издание «Новости-N», 67-летний Щукин был найден в своей квартире с ножевыми ранениями.

Он занимался составлением хроники и анализом трагических событий Холокоста, имевших место на территории современной Николаевской области.

Владимир Щукин работал на историческом факультете Николаевского национального института им. Сухомлинского, затем был доцентом в Николаевском учебном Центре Одесской государственной юридической академии.

В 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століття» («Положение еврейского населения Херсонской губернии в XIX – начале XX века»). Автор свыше 250 научных, научно-методических и научно-популярных публикаций.