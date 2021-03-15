Избирателей не интересует, как Санду исполнит свое обещание распустить парламент – Чубашенко

Об этом Чубашенко написал в своей статье, озаглавив ее "Парламентский гнойник и борьба с коронавирусом".

По мнению Чубашенко, "парламентское большинство в составе фракций Игоря Додона, Илана Шора, Андриана Канду и примкнувших к ним Андрея Нэстасе и Павла Филипа, категорически не желает роспуска парламента и проведения досрочных выборов".

Ниже, приводится полный текст статьи:

"Парламентское большинство в составе фракций Игоря Додона, Илана Шора, Андриана Канду и примкнувших к ним Андрея Нэстасе и Павла Филипа, категорически не желает роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Истинный мотив их поведения — страх потерять свои депутатские кресла и желание сохранить действующие коррупционные схемы. Но открыто признаться в этом они не могут, и прикрывают свои реальные цели самыми разными фальшивыми предлогами, главный из которых — нельзя оставлять страну без функционального правительства в разгар пандемии коронавируса. Эта хитрая отговорка не только лживая, но и просто нелогичная.