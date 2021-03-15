Избирателей не интересует, как Санду исполнит свое обещание распустить парламент – Чубашенко

Об этом Чубашенко написал в своей статье, озаглавив ее "Парламентский гнойник и борьба с коронавирусом".
По мнению Чубашенко, "парламентское большинство в составе фракций Игоря Додона, Илана Шора, Андриана Канду и примкнувших к ним Андрея Нэстасе и Павла Филипа, категорически не желает роспуска парламента и проведения досрочных выборов".
Ниже, приводится полный текст статьи:
"Парламентское большинство в составе фракций Игоря Додона, Илана Шора, Андриана Канду и примкнувших к ним Андрея Нэстасе и Павла Филипа, категорически не желает роспуска парламента и проведения досрочных выборов.
Истинный мотив их поведения — страх потерять свои депутатские кресла и желание сохранить действующие коррупционные схемы. Но открыто признаться в этом они не могут, и прикрывают свои реальные цели самыми разными фальшивыми предлогами, главный из которых — нельзя оставлять страну без функционального правительства в разгар пандемии коронавируса. Эта хитрая отговорка не только лживая, но и просто нелогичная.
Парламент — это политический гнойник, главный рассадник политической заразы, которая приводит к интоксикации всего государственного организма.
Парламент — это политический гнойник, главный рассадник политической заразы, которая приводит к интоксикации всего государственного организма. Этот гнойник должен быть вырезан и излечен — чем быстрее, тем лучше. Но депутаты, которые сами выступают в роли токсичных политических вирусов, не хотят, чтобы по ним прошелся нож хирурга (избирателя), чтобы этот гнойник вскрыли и очистили. И вот вся эта парламентская колония политических бактерий имеет еще наглость утверждать, что без них никак не разрешатся два других кризиса — санитарно-эпидемиологический (ковидный) и социально-экономический. Это все равно, что воровская сходка объявила бы себя главным борцом за правопорядок и законность. Или как если бы коррумпированные полицейские, судьи, прокуроры выступили за люстрацию. Или если бы профсоюз проституток объявил себя блюстителем общественной нравственности. Или если бы Чикатило включили в состав суда присяжных по рассмотрению дела о серийных убийствах. Или если бы бывшие чиновники канцелярии Третьего рейха учили судей на Нюрнбергском процессе, как лучше и правильнее проводить денацификацию.
Додон — просто бывший президент, очень плохой, коррумпированный и лживый Кулек. Беглый преступник Шор скрывается от молдавского правосудия за границей. Канду — фин Плахотнюка, бывший смотрящий за парламентом в системе «захваченного государства». Филип — первый министр Плахотнюка, участник попытки госпереворота в июне 2019 года. Не совсем понятно, как в эту гоп-компанию попал Нэстасе, но ведь попал. И вот это блатное парламентское большинство читает всему народу лекции про то, как лучше управлять страной и бороться с коронавирусом. Совсем совесть потеряли.
23 марта истекает 90 дней, как Молдова остается без правительства — это одно из предусмотренных Конституцией оснований для роспуска парламента. 2 апреля исполняются первые 100 дней президентства Майи Санду. Они обещала избирателям роспуск парламента и досрочные выборы. Обещания надо выполнять. Избирателей не волнует, как это будет сделано, главное для них — чтобы это было сделано".
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