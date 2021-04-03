Израиль провел самую качественную кампанию по вакцинации

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Кампания по вакцинации против Covid увенчалась успехом в Израиле, где половина населения была иммунизирована обеими дозами вакцины.

Как сообщают местные СМИ, Израиль приближается к концу пандемии и почти полностью открывается.


В Израиле проживает 9 миллионов человек, половина из которых вакцинирована обеими дозами.


По данным минздрава Израиля на 2 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5 252 718 человек (около 8 тыс. за сутки), вторую дозу – 4 804 891 человек (около 18 тыс. за последние сутки).


Полностью вакцинированы около 52% населения страны и около 72% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 57% израильтян, более 78% взрослого населения.


В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 98% граждан, вакцинированы двумя дозами 92%, в категории 80-89 – 95%/91%, 70-79 – 97%/94%, 60-69% – 89%/84%, 50-59 – 87%/81%, 40-49 – 83%/76%, 30-39 – 78%/70%, 20-29 – 73%/64%, моложе 20 (но не младше 10 лет) – 21%/18%.


Вакцинация переболевших началась со 2 марта. В отличие от тех, кто не болел, переболевшие получают только одну дозу вакцины для закрепления иммунного ответа.


По данным на 2 апреля, в больницы страны с диагнозом "ковид" госпитализированы 525 человек, 368 из них находятся в тяжелом состоянии, 192 из которых подключены к системе искусственной вентиляции легких.


В течение прошедших суток проведено 35 768 тестов на коронавирус, только 1% из них оказался положительным.


После снижения уровня заражения, в Израиле открыты спортивные залы, отели, театры, но доступ к ним имеют только вакцинированные люди или люди, обладающие иммунитетом от инфекции.


Правительство Израиля уже рассматривает возможность отказа от ношения защитных масок за границей.

Да!
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