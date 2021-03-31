Известный реаниматолог резко критикует отказывающихся вакцинироваться медработников

Об этом заявил в эфире телеканала TVR Moldova глава Отделения анестезиологии и интенсивной терапии РКБ Виктор Кожокару, комментируя появившуюся информацию об отказе медработников вакцинироваться.

От отметил в этой связи, что медицинские работники, которые отказываются от вакцинации, должны уйти в отпуск до конца пандемии, чтобы не подвергать своих пациентов риску.

"В нашем отделении вакцинировано более 95% персонала. Если врач не вакцинируется, я говорю, что он должен уйти в отпуск до тех пор, пока не закончится пандемия COVID-19. Врач, обладающий проницательностью и медицинским образованием, должен думать не только о себе, но и особенно о пациентах, которые к нему обращаются. У больного человека уже есть слабая иммунная система, и если вы врач, вы больше не можете подвергать его риску", - добавил Кожокару.

Реаниматолог подчеркнул, что в последнее время количество противников вакцинации уменьшилось, и иммунизация становится все более популярной. Врач утверждает, что когда показатель вакцинации превысит 50-60% населения, количество пациентов в реанимации значительно сократится.

Он отметил также, что после начала иммунизации, в реанимационном отделении нет вакцинированных больных, заразившихся тяжелой формой болезни. "Это хороший знак", - добавил один известнейших реаниматологов Виктор Кожокару.