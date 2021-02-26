Как подготовиться к сезонной стрижке овец

Чтобы все прошло быстро и с минимальными трудозатратами, важно правильно подготовить место, самих овец, машинку и другой инвентарь.

Что понадобится для стрижки

Несмотря на все предосторожности и опыт стригаля, некоторые овцы получают незначительные травмы. Чтобы избежать инфицирования ран, их сразу обрабатывают антисептиком – заранее приготовьте достаточное количество жидкости. После стрижки овец обрабатывают средством от кожных паразитов, его тоже должно хватить всем животным.

Некоторые овцы ведут себя беспокойно настолько, что их приходится фиксировать – связывать ноги веревкой. Она должна быть прочной и достаточно толстой, чтобы не врезаться в кожу.

Важно, чтобы машинка для стрижки овец была исправна, шнур не поврежден и без заломов, ножи заточены. Если отара большая, понадобятся запасные ножи. Если вам только предстоит покупка машинки, обратите внимание на следующие критерии:

есть воздушный фильтр – он защищает мотор от сора и перегрева во время долгой непрерывной работы;

мощность от 450 Вт, оборотов от 2200 в минуту – такая машинка легко справляется с густой шерстью и мелкими колтунами, не «захлебывается» и не тянет кожу;

уровень шума около 80 дБ – совсем тихие модели как правило маломощные, а слишком шумные пугают животных;

работает от сети – аккумуляторные быстро разряжаются и подходят только для стрижки отдельных животных;

крепкий пластик, основание кабеля в защитной оплетке от перегибов, болты из нержавейки – надежная модель прослужит долгие годы.

Если речь о крупной отаре, работать придется несколько часов. Машинка для стрижки овец должна удобно лежать в руке и весить около 1 кг. Тяжелее – рука быстро устанет, легче – пластик и сталь определенно низкого качества.

Подготовка места и овец

Быстрее всего стричь овец конвейерным способом, на карусельной установке из пяти столов. На одном фиксируют овцу, на остальных стригут. Но этот способ подходит для больших пунктов, куда приглашают нескольких стригалей. Если вам предстоит стрижка своей отары, проще организовать помещение с чистым дощатым настилом. Внутри должно быть сухо и светло. Стригаль работает, помощник подает овец и уносит руно на весы.

Перед мероприятием отару не кормят около 20 часов и не дают воду 8-10 часов. На голодный желудок овцы легче перенесут стресс – сгон, удержание на месте, сама стрижка вызывают беспокойство даже у взрослых животных. Кроме того, шерсть не испачкается свежими экскрементами и рвотой.

На ночь желательно загнать отару в помещение, чтобы шерсть не отсырела от утренней росы. Влажное руно нельзя снимать – это портит машинку, да и сама шерсть может испортиться при хранении. Если в отаре есть больные овцы, животные с паразитами, с подозрением на бруцеллез, чесотку и другие заболевания, их стригут последними. Не стоит откладывать сезонную стрижку – шерсть начинает линять, сваливается и засоряется. Своевременная стрижка – это не только высокое качество руна, но и забота о поголовье.

Информационные материалы взяты с сайта hello-24.ru