Как пропагандист Майи Санду лоббирует интересы миллионеров

Лоббистом их интересов стал известный, как один из основных пропагандистов президента Майи Санду, депутат Думитру Алайба, который выступил в поддержку миллионеров-госслужащих, получающих свою мзду, представляя государство в госпредприятиях и коммерческих предприятиях.

Алайба объявил о своей позиции в ходе обсуждения законопроекта депутатов Платформы DA, резко ограничивающего выплаты представителям государства в указанных предприятиях.

По мнению одного из ближайших советников Майи Санду, оказывается, налогоплательщики даже заинтересованы иметь госслужащих-миллионеров, получающих многомилионные платы в виде закамуфлированных коррупционных выплат.

Алайба выступил против того, чтобы "месячная зарплата персонала бюджетных единиц не может превышать трех среднемесячных заработных плат по экономике".

Он же воспротивился тому, чтобы "персонал бюджетных единиц, представляющий государство в коммерческих обществах и имеющий в них доли участия, включая работников, назначенных в руководящие советы таких предприятий, не может получать доплаты за осуществляемую деятельность".

По мнению пропагандиста Майи Санду, отказ от такого рода необъяснимым в условиях кризиса миллионных выплат чиновникам является "проявлением коммунизма".

"Все же, дорогие коллеги, за что бы мы ни брались, перерастает в коммунизм: топливо – плафонируем, ставки доходов – плафонируем, зарплаты – плафонируем. Да сколько можно? И прошу вас правильно говорить: не государство дает зарплаты, а налогоплательщик платит зарплаты этим госслужащим. И я считаю, что есть граждане, есть достаточно думающих налогоплательщиков, готовых платить скромную зарплату, чтобы иметь профессионалов и чтобы не быть ограбленными", - заявил Алайба.

Спустя несколько минут, он демонстративно вышел из зала заседаний, отказавшись голосовать в за законопроект в первом чтении.

Алайба стал депутатом от партии Майи Санду по одномандатному округу в США и Канаде. За него проголосовали всего 2206 избирателей.

Одним из примеров коррупционной составляющей в "представительстве государства" в коммерческих обществах является представитель государства в АО "Молдовагаз" Кэлин Негурэ.

Ранее уже сообщалось, что Негурэ, голосующий против интересов Молдовы, представитель правительства в АО "Молдовагаз", получил только в прошлом году от газового монополиста почти 1 миллион 200 тысяч леев в качестве вознаграждения.

Об этом говорится в Декларации о доходах начальника Управления Минэкономики Кэлина Негурэ, являющегося представителем государства в АО "Молдовагаз".

На то, что эта выплата является легализованной формой коррупции, указывает тот факт, что зарплата чиновника в Минэкономики составила в 2020 году всего лишь 174 318,25 леев, то есть чуть больше 14 тысяч леев в месяц.

Согласно этому же документу, чиновник приобрел один из самых элитных автомобилей - Volvo XC90, 2021 г.в., по декларируемой цене 54710 Евро.