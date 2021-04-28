Как выбрать электропечь: три основных характеристики устройства для кухни

Сегодня компактная бытовая техника стала особо популярной. Если вас интересует электропечь, то вам необходимо изучить основные характеристики устройства. Ведь к выбору любой техники нужно подходить с полной серьезностью.

Объем печи

Конечно, первое, на что вы обратите внимание при визуальном осмотре техники, это ее размеры. Чем больше объем печи, тем больше пищи вы сможете в ней приготовить за один раз. Условно электропечи можно разделить на три категории:

Небольшие устройства. Они имеют объем до 19 литров. Подойдут для студентов, людей, которые проживают одни. Стандартные печи. Объем таких девайсов составляет от 20 до 25 литров. Это среднее значение, такая электропечь подойдет для семейных пар и небольших семей с детьми. Большие устройства. Объем 25-30 и более литров позволит за один раз запечь много пищи. Если в вашей семье больше трех человек, то вам стоит присмотреться к данному варианту.

Не забывайте, что от объема печи зависит энергопотребление. Например, небольшие устройства считаются экономичными. Большую печь стоит приобретать только при необходимости в приготовлении соответствующего количества мяса, овощей или выпечки.

Температурный режим

Стандартная электропечь может готовить в промежутке от 100 до 250 градусов. Это усредненные значения, которые удовлетворяют потребности большинства людей. При такой температуре можно приготовить множество разнообразных блюд. Однако существуют и другие варианты, к которым стоит присматриваться только в тех случаях, когда вы имеете соответствующие предпочтения в еде.

Например, на низких температурах 50-75 градусов некоторые люди запекают мясо. Таким образом, оно получается нежным, не теряет своих полезных свойств. Такой режим также подойдет для приготовления овощей, фруктов.

Высокие температуры от 250 градусов подходят для блюд, которые готовятся быстро. Это относится к некоторым видам пищи, необходимо проявлять особую осторожность.

Зачем нужен гриль

Наверняка вы видели, что некоторые модели печей оснащены грилем. Так вы можете запекать мясо по уникальной технологии. В домашних условиях вы получите сочную курицу, свинину или баранину. Но гриль нужен далеко не всем. Приобретать целенаправленно печь с такой функцией стоит только в случае, если вы или ваши домочадцы хотите регулярно баловать себя таким блюдом.

Электропечи отличаются компактными размерами. Вы можете готовить разные блюда, в зависимости от объема, температурного режима или дополнительных функций. Перед приобретением такой техники вам нужно проанализировать собственные предпочтения, и тогда вы сможете купить тот девайс, который будет радовать вас долгие годы.