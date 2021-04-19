Какие сайты популярны в Молдове? Результаты вас очень удивят!

Список самых популярных сайтов в Молдовы преподнёс нам забавные сюрпризы.

Первую позицию, конечно же, занял Google, за которым следует многими любимый хостинг видео YouTube. До этого момента всё выглядит вполне очевидным и ожидаемым, зато дальше начинается самое интересное!

На третьем месте, обогнав такие популярные ресурсы, как Facebook и Wikipedia, расположился эротический сайт для взрослых BongaCams! Именно его жители Молдовы посещают гораздо чаще остальных! На этом сайте девушки из разных стран общаются с пользователями в режиме реального времени с помощью веб-камеры.

С чем же связана такая популярность BongaCams в Молдове? Смеем предположить, что многие ищут общения с красивыми девушками, которого так не хватает в период пандемии, или просто хотят приятно провести время в комфортной обстановке, расслабиться и отвлечься от привычных дел. В свою очередь, BongaCams даёт возможность девушкам хорошо заработать не выходя из дома. Ведь вести трансляции можно в любое время, используя для этого обычный ноутбук или мобильный телефон. Причём никаких дополнительных требований, кроме возраста 18+, нет, поэтому начать работать можно практически сразу, без какой-либо особой подготовки.

Кстати, BongaCams входит в десятку лидеров по посещаемости не только в Молдове, но и в других странах, а в общем рейтинге занимает 36-е место среди всех сайтов мира! Какими бы удивительными на первый взгляд ни казались эти цифры, очевидно, что в последнее время вебкам набирает всё большую популярность и становится частью обычной жизни для миллионов пользователей.

С полным рейтингом сайтов вы можете ознакомиться здесь https://www.alexa.com/topsites/countries/MD