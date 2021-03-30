Каким будет мир после COVID?

К этой теме сейчас обращаются все чаще, когда, однако, виден выход из туннеля благодаря вакцинам.

Пандемия - часть серии великих мировых катаклизмов за последние сто лет. И каждый раз возникал один и тот же вопрос: как представить себе мир, в котором зло, вызвавшее предыдущую катастрофу, не воспроизводилось бы?

Мир после первого мирового пожара был создан в 1919 году на Версальском мирном конгрессе и символически воплощен в находящейся в Женеве Лиге Наций. Несмотря на ужасную эпидемию испанского гриппа, унесшую в то время больше жизней, чем война, критерии организации нового мира исходили из великой политической идеи: право каждой нации решать свою судьбу - принцип, фактически навязанный Соединенными Штатами Америки. Послевоенный мир был создан в небольшом комитете в декабре 1943 года на встрече в Тегеране Сталина, Черчилля и Рузвельта. Впоследствии Организация Объединенных Наций, базирующаяся в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, институционально воплотила новую мировую архитектуру.

Третьим «катаклизмом» прошлого века, на этот раз с положительной валентностью, стало падение коммунизма с 1989 года.

Что общего у этого огромного цунами с двумя мировыми войнами и нынешней пандемией, так это непредсказуемость. Никто не предсказал краха коммунистической системы в начале последнего десятилетия двадцатого века, как и 28 июня 1914 года, когда произошли бомбардировки Сараево, никто не верил, что это приведет к краху четырех империй.

Как и в 1936 году, когда в Берлине проводились Олимпийские игры, никто бы не поверил, что следующие, намеченные на сентябрь-октябрь 1940 года в Токио, будут отменены из-за новой мировой войны.

Мир после падения коммунизма не был структурирован какой-либо мирной конференцией, но это означало глобализацию, и американский политолог Фрэнсис Фукуяма теоретизировал это в 1992 году через концепцию конца истории: он считал, что странствия и проблемы человечества были и что демократия и либерализм наконец-то победили на планете.

Нетрудно увидеть, что за последние сто лет посткатаклизмические периоды никогда не развивались так, как хотелось бы человечеству. Отсюда вывод, что даже сейчас, после пандемии, дела пойдут не так, как хотелось бы. Все дискуссии о необходимости изобретения новой модели с другими экономическими, коммерческими, промышленными и финансовыми практиками, связанными с большим вниманием к экологии, защите и общественному здоровью, полезны. Насколько мне известно, из того, что я до сих пор узнал о людях (из книг и наблюдений, собранных за полвека), я уверен, что период после COVID (если мы избавимся от вирусов!) будет хаотичным, непредсказуемым, опасным, конфликтным, иррациональным, импульсивным. Другими словами, нормально. Нравится нам это или нет, но человек остается чрезмерным и противоречивым существом, и человеческие общества более способны изобретать искусственный интеллект, чем коллективный человеческий разум.

Это не значит, что мы должны быть пессимистичными. Некоторые неудачи полезны. Пандемия, вызванная многочисленными травмами, показала, что, например, необходимо переоценить роль государства. Европейский союз, который учит мир демократии, морали и экологии, осознал, что он не смог создать свою собственную вакцину, поэтому он реструктурирует свой исследовательский сектор. Так или иначе, миллионы людей открыли для себя, что такое смирение: они считали себя хозяевами мира, они могли позволить себе прыгнуть в самолет в любой момент, чтобы провести два или три дня в чудесном уголке мира, но теперь им негде пить кофе по-соседству, потому что все сопутствующие предприятия закрыты.

Некоторые комментаторы говорят, что после COVID у нас снова будет сумасшедший период, чем-то похожий на проявление творческих способностей и желание жить после Первой мировой войны. Этот период, также называемый les années folles, начался в 1920 году и закончился десятью годами позже великой экономической рецессией, которая разразилась в Америке и достигла Европы в 1931 году, что способствовало, среди прочего, приходу к власти нацизма. Если чудесным образом вся планета будет вакцинирована за год, для всего человечества было бы безумием впадать в какое-то чудовищное настроение, полностью забывая, что вирусы на самом деле являются следствием образа жизни.

В более реалистичном регистре период после COVID рассматривается другими экспертами, как новая холодная война между США и Китаем. На самом деле, это началось до появления вируса, но пандемия усугубила его. Фрэнсис Фукуяма больше не объявляет о конце истории сегодня, но заявляет, что в течение своей жизни он не знал ни одного периода "с более неопределенным уровнем", чем то, что начинается. То, что гиперглобализация остановилась с этой пандемией, - еще одно свидетельство. Менее заметны пока новые обогащенные войной. Как и во время предыдущих катаклизмов, пандемия создала новые возможности, и в ближайшие годы многие общества и отдельные люди будут благословлять пандемию, потому что она сделала их миллионерами или даже миллиардерами.

В средневековой истории Европы была война, после которой родилась французская нация. Она продержалась сто лет. Возможно, пандемия - это первый год откровения о том, что люди, чтобы избежать других бедствий, должны думать о своем будущем, как о членах одной нации с, по крайней мере, одним общим Министерством здравоохранения.

Автор: Матей Вишнец - писатель, драматург и журналист.