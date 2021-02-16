Кандидат на должность премьер-министра предсказывает коллапс экономики уже в середине года

Об этом Дурлештяну написала в соцсетях.

По ее мнению, бюджетный дефицит вдвое выше обещанных 14 миллиардов леев, "соответственно, страну может постигнуть финансовый коллапс".

Она выступает против досрочных парламентских выборов из-за того, что на их проведение не предусмотрено финансовых средств.

"Хочу увидеть, какие расходы будут урезаны или где будут найдены те самые финансовые средства, чтобы обеспечить проведение досрочных выборов. Что делаем с программой вакцинации, на которую не заложены средства в бюджете, как буудт выделяться расходы для тестов на COVID-19 и и для обеспечения расходов социально уязвимых слоев для выживания в этот период. Как будем поддерживать предпринимателей? Молдова столкнется с экономическим падением не в 14%, а намного больше. Иными словами, как будет обеспечен бюджет страны после июня 2021 года?", - задала свои вопросы "политическому классу" Дурлештяну.

В этой связи кандидат коалиции Додона-Шора, которая настаивает на своей "аполитичности", считает, что "для ответственного управления этим политическим/ социальным/ экономическим кризисом необходимо правительство ответственное и с отдельной исполнительной независимостью от амбиций политического класса", - отметила Дурлештяну.

Примечательно, что Партия социалистов, выдвинувшая Дурлештяну на должность премьера, до сих пор заявляет о необходимости досрочных выборов.

Марианна Дурлештяну является кандидатом на должность премьер-министра от коалиции Партии социалистов и партии Шора, к которой присоединились и "независимые депутаты" Александр Олейник, Владимир Андронаки и Евгений Никифорчук. В эту коалицию вошли 54 депутата.