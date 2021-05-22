Кандидат партии Санду отказалась идти в парламент после скандала с наркотиками

Албот признала объявленный Кавкалюком факт обнаружения у нее марихуаны при досмотре в Аэропорту. Инцидент имел место в декабре 2016 года. Она сообщила, что и сама не понимает, почему этот инцидент скрывался до сих пор.

По ее версии, наркотики оказались у нее в пачке сигарет, которую ей рекомендовал взять один из посетителей ресторана, несмотря на то, что она не курит. На утро после этого, пакет был обнаружен при досмотре в Аэропорту Кишинева. Албот заявила, что пограничник «будто знал, что находится в пакете». В то же время, она считает абсолютно подстроенным весь инцидент.

В связи с появившейся информацией о произошедшем почти 5 лет назад, Албот объявила о том, что покидает предвыборный список партии PAS, «чтобы не принести больше вреда» партии.

«У меня нет собственной партии. Меня пригласили присоединиться к команде, которая много лет строилась, у которой есть свои ценности. Я не просилась в политику, меня не интересует депутатское кресло, я не могу сказать, что это мечта всей моей жизни.

Я решила расставить приоритеты, принимая во внимание общее дело, чтобы не причинить команде больше вреда, чем добра, которое я намеревалась привнести. Поэтому, я решила выйти из списка PAS”, – заявила Ната Албот в эфире своего видеоблога.

Ранее уже сообщалось, что после разоблачения, сделанного Кавкалюком в эфире телеканала TV8, в четверг, на телеграм-каналах и в СМИ, близких к Партии социалистов Игоря Додона появилась выдержка из протокола экспертизы, в котором указано, что 19 декабря 2016 г., в аэропорту Кишинева при досмотре представители правоохранительных органов обнаружили у нынешнего кандидата от партии PAS Наты Албот 0,78 грамма наркотического вещества.

Согласно документу, подписанному неким экспертом Максимом Попеску, обнаруженное у Албот вещество было марихуаной, а его масса составила 0,78 гр.

Ната Албот была восьмым номером в предвыборном списке партии PAS.