Коалиция партий Додона и Шора требует признать узурпаторами судей Конституционного суда

В документе, судьи обвиняются "в узурпации Конституционного учреждения", после того, как было принято решение о возможности роспуска парламента.

В знак протеста, депутаты пропрезидентской партии PAS покинули зал заседаний. Позже, при обсуждении проекта Декларации, зал покинули и депутаты партии Платформа DA.

Инициатива принятия Декларации принадлежит Партии социалистов Игоря Додона. Она предполагает выражение вотума недоверия трем судьям Конституционного суда, которые проголосовали за удовлетворение запроса Майи Санду о констатации обстоятельств, допускающих роспуск парламента: Домники Маноле, Любы Шова и Николае Рошка.

Социалисты считают, что это решение Конституционного суда является оскорбительным и незаконным, поскольку оно противоречит другим решениям Конституционного суда, а также рекомендациям Венецианской комиссии, учитывая, что в парламенте сформировано большинство, в которое входят Партия социалистов и партия ШОР.