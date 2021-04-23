Коалиция партий Додона и Шора требует признать узурпаторами судей Конституционного суда

0
132
4

Депутаты Партии социалистов и партии ШОР внесли в повестку дня проект проект Декларации об узурпации власти Конституционным судом.

В документе, судьи обвиняются "в узурпации Конституционного учреждения", после того, как было принято решение о возможности роспуска парламента.


В знак протеста, депутаты пропрезидентской партии PAS покинули зал заседаний. Позже, при обсуждении проекта Декларации, зал покинули и депутаты партии Платформа DA.


Инициатива принятия Декларации принадлежит Партии социалистов Игоря Додона. Она предполагает выражение вотума недоверия трем судьям Конституционного суда, которые проголосовали за удовлетворение запроса Майи Санду о констатации обстоятельств, допускающих роспуск парламента: Домники Маноле, Любы Шова и Николае Рошка.


Социалисты считают, что это решение Конституционного суда является оскорбительным и незаконным, поскольку оно противоречит другим решениям Конституционного суда, а также рекомендациям Венецианской комиссии, учитывая, что в парламенте сформировано большинство, в которое входят Партия социалистов и партия ШОР.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/41137

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined