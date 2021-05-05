Количество избирателей не учитывает серьезную убыль населения

Как сообщила Центральная избирательная комиссия, общее количество избирателей, зарегистрированных в Государственном регистре по состоянию на 4 мая 2021 года, составляет 3 282 783 человек.

ЦИК отмечает, что 2 787 752 граждан с правом голоса отнесены к административно-территориальным единицам II уровня.

По данным ЦИК, 236 744 избирателей не имеют временной регистрации или постоянной прописки по месту жительства.

Кроме того, по данным Центризбиркома, в Приднестровье проживают 258 287 молдавских избирателей.

Досрочные выборы в парламент Молдовы намечены на 11 июля.