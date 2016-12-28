Кому принадлежат сайты, героизирующие «черного банкира» Горбунцова

Не было таких "новостей" и в Молдове, пока Усатый не стал здесь оппозиционных политиком. Интернет-ресурсы Германа Горбунцова - это сайты Crimerussia и Crimemoldova. Первый он, сбегая в 2008 году из России, зарегистрировал на своего адвоката Вадима Веденина. Второй появился, когда Горбунцов сбежал из Молдовы, где на него открыто 5 уголовных дел, в том числе, о покушении на убийство Ренато Усатого. Кто стрелял в самого Горбунцова? На этот вопрос должно ответить следствие - британское, а не молдавское. Оно ведется с 2012 года. С тех пор Усатый неоднократно посещал Европейский союз и свободно перемещался по Европе, потому что Скотланд-Ярд не счел его подозреваемым. Однако, когда Усатый занялся в Молдове оппозиционной деятельностью, местная прокуратура тут же возбудила дело из-за предположения Горбунцова о том, что Усатый был заказчиком покушения на него. За год до этого "черный банкир" говорил совершенно противоположное, но в 2016-м он вдруг передумал, а молдавские следственные органы очень быстро объявили Ренато Усатого в розыск. Всё произошло в удобный для власти момент - накануне президентских выборов. С тех пор Усатого атакуют по двум фронтам. С одной стороны, так называемые следствие и суды, функционирующие в «захваченном государстве», а с другой - СМИ Владимира Плахотнюка и Германа Горбунцова. Эти двое стали партнерами на почве ненависти к Ренато Усатому, хотя за последнее время было представлено множество доказательств тому, что первый в 2012 году пытался убить второго. Горбунцов, возможно, мстит Усатому за историю с «Универсалбанком», «Черный банкир» пытался использовать этот банк в Молдове для отмывания денег, но в итоге лишился его. В 2012 году в Молдове было заведено уголовное дело о попытке покушения на Ренато Усатого, и Горбунцов в этом деле – подозреваемый.

Газета «Тимпул»: «По словам прокуроров, начавших уголовное дело, на жизнь Усатого покушался Герман Горбунцов, бывший глава банка. За голову Усатого Стратулату (Ион Стратулат, предполагаемый исполнитель, - ред.) полагалось 44% акций. Покушение на жизнь Рената Усатого было запланировано в июле-сентябре 2011 года, говорит Владимир Мошняга, прокурор, ведущий дело. «В то время „Universalbank” („UB”) был в судебных разбирательствах по гражданским делам с предприятием, которое представлял Усатый. По располагаемой нами информации в тот же период между Горбунцовым и Стратулатом наметилось сближение».

Причин, по которым Усатого пытается уничтожить Плахотнюк, предостаточно. На прошлой неделе оппозиционер выступил с новыми заявлениями о причастности Владимира Плахотнюка к покушению на Германа Горбунцова в Лондоне. Усатый рассказал, что банкира в 2008 году использовали в Молдове для разработки так называемых схем по «обналу», а когда дело было сделано, решили попросту убрать. Агентство Crimemoldova тут же нашло Горбунцова, и тот заявил, что Плахотнюк в его жизни и имуществе не нуждался, а медиа Плахотнюка поспешили информацию перепечатать. Журналистам Crimemoldova наверняка не составило труда найти собеседника, потому что он является их работодателем, а сами портал - молдавским филиалом Crimerussia. Последний, кстати, заблокирован в России 12 июля 2016 года по требованию Роскомнадзора за раскрытие личных данных и распространение клеветы.