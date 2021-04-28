Конституционный суд отменил режим Чрезвычайного положения

Это решение было принято в среду Конституционным судом, который частично удовлетворил запросы депутатов Октавиана Цыку, Вероники Рошка и Серджиу Литвиненко.

Как объявила председатель КС Домника Маноле, "решение вступает с момента его принятия".



Чрезвычайное положение было введено 31 марта на всей территории Молдове в связи с ухудшившейся эпидемиологической ситуацией по инициативе трех депутатов от Партии социалистов. Такая процедура противоречит законодательству, поскольку режим ЧП может быть введено по инициативе полномочного правительства либо президента. Согласно закону о режимах чрезвычайного, осадного или военного положения, с запросами по этому поводу может обращаться только полноценное правительство или президент.



За введение режима Чрезвычайного положения проголосовала коалиция партий Додона и Шора. Известно, что режим ЧП был введен правящей коалицией с целью недопущения объявления досрочных парламентских выборов, поскольку в условиях режима ЧП запрещено проведение выборов.

Вынесенное Конституционным судом решение позволило президенту Майе Санду издать указ о роспуске парламента и объявления досрочных выборов 11 июля.