Конституционный суд разрешил распустить парламент

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Парламент Молдовы может быть распущен указом президента.

В четверг Конституционный суд вынес решение, согласно которому есть конституционные обстоятельства для роспуска парламента.


Как заявила председатель КС Домника Маноле, "Конституционный суд признал наличие обстоятельств для роспуска парламента, поскольку он неспособен сформировать правительство".


Это решение вступило с момента оглашения и является окончательным.


Выступившая вечером на брифинге президент Майя Санду объявила, что решение КС является "естественным". Санду отметила, что подпишет указ о роспуске парламента, когда это позволит закон, поскольку в Молдове сейчас действует режим Чрезвычайного положения, на протяжении которого запрещены выборы.

Да!
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