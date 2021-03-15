Контролируемая Шором компания охраняет здания судов Кишинева

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Охранную компанию Thor Security Group возглавляет бывший начальник охраны Илана Шора Игорь Бодорин, также замешанный в краже миллиарда.

Фирма обеспечивает безопасность всех пяти офисов Кишиневского суда, а в конце прошлого года компания выиграла тендер на установку камер наблюдения в коридорах судов.


Как сообщает телеканал TV8, в тендере по выбору компании, которая будет предоставлять услуги по обеспечению безопасности для пяти офисов Кишиневского суда участвовали три конкурента: IS Servicii Pază MAI, отряд военизированной охраны и компания Thor Security Group.


Первые две компании основаны государством, а последняя принадлежит супругам Лилиане и Игорю Бодориным.


Примечательно, что Thor Security Group не предлагала самую низкую цену на услуги безопасности, но тендерная комиссия Кишиневского суда выбрала победителем именно эту компанию. Thor Security Group оценила свои услуги в сумму 1 373 520 леев без НДС. Это на 16 тысяч леев больше, чем сумма, предложенная Департаментом военизированной охраны.


Председатель суда Кишинева Раду Цуркану заявил, что все документы, представленные для участия в тендере, были подробно проанализированы, но комиссия не обязана проверять прошлое директора частного охранного предприятия.

Да!
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