Кремлевские кураторы продолжают обеспечивать бизнес Додона в России

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Дочерняя структура российской госкорпорации "Ростех" - АО "Корпорация "Росхимзащита" — приобрела 33,4% в ООО "Национальная экологическая корпорация", в которой одним из формальных учредителей является брат Додона.

Об этом сообщило агентство РБК.


Агентство отмечает, что ранее ООО "НЭК" полностью принадлежало ООО "Промышленный экологический оператор" (ПЭО). Совладельцы этой компании — сын бывшего генпрокурора России, полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Игорь (40%) и младший брат бывшего президента Молдовы Александр Додон (10%). Оставшиеся 50% принадлежат бизнес-партнеру Игоря Чайки Александру Пономареву. Основным видом деятельности компании заявлен "сбор неопасных отходов".


ПЭО — не первый совместный проект Чайки, Додона и Пономарева, пишет РБК.


Ранее Чайка и Пономарев создали строительную компанию ООО «Архплей Девелопмент», в капитал которой с миноритарной долей позже также вошел Додон.


Ростех является российской государственной корпорацией, созданной в конце 2007 года. Формальным ее руководителем является один из ближайших друзей Владимира Путина - Сергей Чемезов. Считается, что основателем госкорпорации является сам Владимир Путин.


Ранее уже сообщалось, что Игорь Чайка тайно финансирует деятельность занимающего должность президента Игоря Додона. Известно, что участие брата Додона в бизнес-структурах Чайки является формой легализации финансовой поддержки для самого Игоря Додона и его Партии социалистов.

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