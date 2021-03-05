Кремлевский куратор Додона повышен в должности

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Президент России Владимир Путин подписал Указ о повышении в должности полковника Службы внешней разведи России Игоря Маслова.

Со 2 марта, Маслов занял должность начальника Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. До него это место занимал генерал СВР Владимир Чернов, ушедший недавно на пенсию.


Игорь Маслов является руководителем так называемого "молдавского отдела" Администрации Владимир Путина. Известно, что в его непосредственном ведении кураторство деятельности таких представителей молдавской политики, как Игорь Додон и Ирина Влах.


До ухода на пенсию Чернова, Маслов был его заместителем в этом же Управлении.


О связях Игоря Додона с "молдавским отделом" Кремля детально сообщалось в расследовании проекта RISE, к журналистам которого попал телефон Додона.

Да!
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