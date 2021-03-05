Кремлевский куратор Додона повышен в должности

Со 2 марта, Маслов занял должность начальника Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. До него это место занимал генерал СВР Владимир Чернов, ушедший недавно на пенсию.

Игорь Маслов является руководителем так называемого "молдавского отдела" Администрации Владимир Путина. Известно, что в его непосредственном ведении кураторство деятельности таких представителей молдавской политики, как Игорь Додон и Ирина Влах.

До ухода на пенсию Чернова, Маслов был его заместителем в этом же Управлении.

О связях Игоря Додона с "молдавским отделом" Кремля детально сообщалось в расследовании проекта RISE, к журналистам которого попал телефон Додона.