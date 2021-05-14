Кум Путина помещен под домашний арест

Суд также обязал Медведчука сдать документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля (браслет).

Медведчук был арестован после того, как он, а также его коллега-депутат по фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Россией Крыму.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Сторона обвинения в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Медведчуку просила суд применить к подозреваемому меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 300 млн 930 грн.

Виктор Медведчук приходится кумом президенту России Владимиру Путину.