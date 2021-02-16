Квартиру родителей президента Украины грозились взорвать

Как сообщает издание 056.ua, в понедельник около 10 часов вечера в Кривом Роге неизвестный мужчина позвонил на линию "102" и сообщил о минировании многоквартирного дома. Свою угрозу "минер" объяснил тем, что не доволен своей пенсией в размере 2 000 гривен.

В указанном в сообщении доме проживают родители президента Украины Владимира Зеленского.

Полицейским удалось отследить, откуда был совершен звонок. Минером оказался 58-летний житель Кривого Рога, который находился в состоянии алкогольного опьянения.