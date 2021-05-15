Лидер Демпартии выбрал пляж в Египте для подготовки к предвыборной кампании

Жиздан был запечатлен на пляже одного из самых элитных отелей в Египте – «Rixos Sharm El Sheikh».

Как сообщает источник, это было накануне нашумевшего в Молдове скандала, когда Национальное агентство по неподкупности направило в Генеральную прокуратуру требование о конфискации около 770 тыс. леев, депонированных в период с августа 2017 г. по июнь 2019 г. на банковских счетах сына депутата. По мнению инспекторов по неподкупности, Жиздан не смог обосновать происхождение этих средств.

Кроме того, депутат не задекларировал доходы от заработной платы и надбавок на общую сумму более 53 тысяч леев. Также, Жиздан скрыл строительство объекта в селе Моловата Дубоссарского района и еще три объекта недвижимости, принадлежащих одному из его детей в Голландии.

На предстоящих 11 июля парламентских выборах Жиздан фигурирует в списке Демпартии под вторым номером.