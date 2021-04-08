Лидер Приднестровья обвинил Молдову и Украину в экономическом давлении

Об этом Красноселський заявил в интервью МИА «Россия сегодня», находясь "с рабочим визитом" в Москве.

"Попытки со стороны Молдовы и Украины [задушить Приднестровье] наблюдаются. Это факт. Мы можем говорить о банковских проблемах, об отсутствии конвертации валют, о запрете на открытие нам счетов в банках Молдовы", - отметил Красносельский.

В то же время, лидер непризнанного Приднестровья отметил, что Украина является гарантом урегулирования, поэтому, по его мнению, давление со стороны нее будет "непоследовательным".

"Особых проблем с Украины по поводу экономического давления, которые способны сломить экономику Приднестровья, я не наблюдаю", - добавил лидер непризнанной приднестровской республики.