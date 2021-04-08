Лидер Приднестровья обвинил Молдову и Украину в экономическом давлении

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Глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский выступил с обвинениям в адрес Украины и Молдовы, обвинив их в экономическом давлении.

Об этом Красноселський заявил в интервью МИА «Россия сегодня», находясь "с рабочим визитом" в Москве.


"Попытки со стороны Молдовы и Украины [задушить Приднестровье] наблюдаются. Это факт. Мы можем говорить о банковских проблемах, об отсутствии конвертации валют, о запрете на открытие нам счетов в банках Молдовы", - отметил Красносельский.


В то же время, лидер непризнанного Приднестровья отметил, что Украина является гарантом урегулирования, поэтому, по его мнению, давление со стороны нее будет "непоследовательным".


"Особых проблем с Украины по поводу экономического давления, которые способны сломить экономику Приднестровья, я не наблюдаю", - добавил лидер непризнанной приднестровской республики.

Да!
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