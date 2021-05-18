Лукашенко разрешил применять боевую технику при разгоне протестов

Более того, сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения этой техники и спецсредств.

Как сообщает Deutsche Welle, кроме прочего, этот закон дает силовикам право при задержании проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств. Сотрудники МВД также смогут бесплатно и без письменного согласия физических лиц получать сведения из информационных систем, в том числе персональные данные. Силовики также уполномочены запрещать гражданам вести звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку окружающей обстановки.

В Беларуси с августа 2020 года продолжаются протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Белорусы обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 тысяч человек, в том числе десятки журналистов.