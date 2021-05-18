Лукашенко разрешил применять боевую технику при разгоне протестов

0
59
4

Согласно подписанным Александром Лукашенко новым положениям закона, органы внутренних дел наделены правом применять оружие, физическую силу, боевую и специальную технику "при пресечении массовых беспорядков".

Более того, сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения этой техники и спецсредств.


Как сообщает Deutsche Welle, кроме прочего, этот закон дает силовикам право при задержании проводить личный досмотр граждан, их вещей и транспортных средств. Сотрудники МВД также смогут бесплатно и без письменного согласия физических лиц получать сведения из информационных систем, в том числе персональные данные. Силовики также уполномочены запрещать гражданам вести звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку окружающей обстановки.


В Беларуси с августа 2020 года продолжаются протесты против результатов президентских выборов, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко. Белорусы обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Силовики при разгоне демонстрантов неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость.

В ходе протестов арестованы и задержаны более 30 тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

Да!
Скопироватьhttps://omg.md/p/41225

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined