Маргинальная партия из Румынии примет участие в выборах в Молдове

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Праворадикальная партия Альянс за Объединение румын (AUR) была зарегистрирована и в Молдове и будет участвовать в досрочных парламентских выборах 11 июля.

Об этом на проведенной в среду пресс-конференции заявил лидер этой партии в Румынии, депутат Сената Румынии Джордже Симион. В то же время, AUR призвала все унионистские силы Республики Молдова баллотироваться единым списком кандидатов на досрочных парламентских выборах 11 июля.

"Мы выступаем в Молдове с тем же логотипом и под тем же названием, а с прошлой недели мы были официально зарегистрированы в Регистре политических партий в Кишиневе. Впервые в истории двух государств с обоих берегов Прута одна и та же партия существует на двух берегах Прута. Мы хотим, чтобы в обоих парламентах были депутаты от AUR, депутаты-унионисты, поэтому мы и баллотируемся”, - заявил Симион.

Представителем румынской праворадикальной партии AUR в Молдове стал Влад Билецки, который возглавил в Молдове партию "Альянс за объединение румын".


Сам лидер румынской партии Джордже Симион является персоной нон-грата в Республике Молдова. Возглавляемая им партия считается в Румынии маргинальной и популистской.

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