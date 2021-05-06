Маргинальная партия из Румынии примет участие в выборах в Молдове

Об этом на проведенной в среду пресс-конференции заявил лидер этой партии в Румынии, депутат Сената Румынии Джордже Симион. В то же время, AUR призвала все унионистские силы Республики Молдова баллотироваться единым списком кандидатов на досрочных парламентских выборах 11 июля.



"Мы выступаем в Молдове с тем же логотипом и под тем же названием, а с прошлой недели мы были официально зарегистрированы в Регистре политических партий в Кишиневе. Впервые в истории двух государств с обоих берегов Прута одна и та же партия существует на двух берегах Прута. Мы хотим, чтобы в обоих парламентах были депутаты от AUR, депутаты-унионисты, поэтому мы и баллотируемся”, - заявил Симион.



Представителем румынской праворадикальной партии AUR в Молдове стал Влад Билецки, который возглавил в Молдове партию "Альянс за объединение румын".

Сам лидер румынской партии Джордже Симион является персоной нон-грата в Республике Молдова. Возглавляемая им партия считается в Румынии маргинальной и популистской.