Mastercard Concierge — универсальный помощник по любым вопросам

Если у вас много ежедневных дел, плотный график и трудно успеть все сделать сразу, вы можете не терять время на переключение между задачами, а воспользоваться Консьерж-сервисом от Мастеркард.
Если у вас много ежедневных дел, плотный график и трудно успеть все сделать сразу, вы можете не терять время на переключение между задачами, а воспользоваться Консьерж-сервисом от Мастеркард.
Квалифицированный сотрудник готов выполнить различные ваши поручения и ответить на любые вопросы, благодаря чему у вас появится больше свободного времени и сил, которые можно потратить на более важные дела.
Mastercard Concierge — это сервис, доступный владельцам премиальных карт Мастеркард, выпущенных любым банком-партнером платежной системы. Вы сможете воспользоваться сервисом, как только оформите премиум-карту. После этого ваш персональный ассистент будет готов помочь вам с любыми вопросами 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
В базовый перечень услуг Mastercard Concierge входит поиск товаров и услуг, уточнение времени работы различных заведений, бронирование столиков в ресторанах и так далее. Однако полный перечень возможностей вашего персонального ассистента выходит далеко за пределы базовых возможностей.
В частности, вы можете попросить своего помощника:
Основную информацию о Mastercard Concierge вы можете уточнить в службе поддержки Мастеркард. Доступный пакет услуг зависит от вида вашей платежной карты, а также определяется каждым банком-партнером платежной системы в индивидуальном порядке. Для получения детальной информации обращайтесь к сотрудникам банка, выпустившего вашу карту.
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