Mastercard Concierge — универсальный помощник по любым вопросам

Квалифицированный сотрудник готов выполнить различные ваши поручения и ответить на любые вопросы, благодаря чему у вас появится больше свободного времени и сил, которые можно потратить на более важные дела.

Mastercard Concierge — это сервис, доступный владельцам премиальных карт Мастеркард, выпущенных любым банком-партнером платежной системы. Вы сможете воспользоваться сервисом, как только оформите премиум-карту. После этого ваш персональный ассистент будет готов помочь вам с любыми вопросами 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Что может сделать Консьерж-сервис от Мастеркард

В базовый перечень услуг Mastercard Concierge входит поиск товаров и услуг, уточнение времени работы различных заведений, бронирование столиков в ресторанах и так далее. Однако полный перечень возможностей вашего персонального ассистента выходит далеко за пределы базовых возможностей.

В частности, вы можете попросить своего помощника:

Организовать для вас уникальное путешествие. Ассистент Консьерж-сервиса разработает программу, продумает маршрут, закажет билеты и аренду авто для поездки в аэропорт, организует трансфер между городами и/или странами, предусмотрит интересные экскурсии и так далее.

Ассистент Консьерж-сервиса разработает программу, продумает маршрут, закажет билеты и аренду авто для поездки в аэропорт, организует трансфер между городами и/или странами, предусмотрит интересные экскурсии и так далее. Осуществить поиск информации. Например, о путешествиях, мероприятиях, спортивных соревнованиях. В том числе помощник узнает время работы магазинов, больниц, ресторанов, найдет контактные данные сантехника, электрика, персональной няни, личного тренера и многое другое.

Например, о путешествиях, мероприятиях, спортивных соревнованиях. В том числе помощник узнает время работы магазинов, больниц, ресторанов, найдет контактные данные сантехника, электрика, персональной няни, личного тренера и многое другое. О помощи в случае форс-мажорных обстоятельств. Срочный вызов службы спасения, юриста, адвоката и так далее. Даже если вы случайно станете жертвой мошенников во время путешествия, ассистент Консьерж-сервиса сделает все необходимое: заблокирует вашу карту, вызовет такси до отеля и забронирует номер, займется возвратом вашего багажа и вызовет полицию. Консьерж даже может направить к вам курьера с новой картой и некоторым количеством денежных средств, если это потребуется.

Пакеты услуг Консьерж-сервиса

Основную информацию о Mastercard Concierge вы можете уточнить в службе поддержки Мастеркард. Доступный пакет услуг зависит от вида вашей платежной карты, а также определяется каждым банком-партнером платежной системы в индивидуальном порядке. Для получения детальной информации обращайтесь к сотрудникам банка, выпустившего вашу карту.