Майя Санду говорит загадками после решения Конституционного суда

Санду объявила, что в нынешнем парламенте нет 51 депутата готового бороться с коррупцией и не верит депутатам партий Додона и Шора об их стремлении противодействовать экономическому кризису. "Депутаты ПСРМ и партии "ШОР" являются теми, кто приняли законы, сделав невозможной внешнее финансирование, почему я должна верить в то, что это большинство хочет для страны правительство", - заявила Санду, отметив, что "страна должна быть спасена от воров, от тех, кто держит ее заложницей коррупции".

Майя Санду напомнила, что "обещала навести порядок в стране". "Для этого я получила голоса граждан и не буду смотреть, как уголовники подписываются под созданием коалиций", - подчеркнула она.

"Дорогие граждане, заверяю вас, что даже такой парламент не может нас держать на месте. Мы не имеем права позволить вновь захватить государственные институты. Народ является реальным держателем власти в государстве и является тем, кто может разрешить эту ситуацию. На досрочных выборах или на референдуме люди решат свое будущее и будущее страны", - подчеркнула Майя Санду, отказавшись уточнить свои дальнейшие планы.

Во вторник, Конституционный суд отменил указ Майи Санду о повторном выдвижении своего кандидата премьер-министры и обязал президента перейти к новым консультациям с депутатами ПСРМ и партии "ШОР", объявившими себя парламентским большинством.

Ранее уже сообщалось, что 11 февраля возглавляемая Игорем Додоном Партия социалистов объявила о создании нового большинства, которое было названо "техническим", с представителями партии Шора. Это большинство выдвинуло в качестве кандидата на должность премьер-министра Марианну Дурлештяну. После того, как этот список большинства подписали еще и одни из самых одиозных депутатов Владимир Андронаки, Евгений Никифорчук, а также "независимый депутат" Александр Олейник, в списке подписантов 54 депутата.

Несмотря на это, Санду объявила о повторном выдвижении кандидатом в премьер-министры Натальи Гаврилицэ, за которую при первой попытке назначения не проголосовал ни один депутат.