Майя Санду не намерена выдвигать другого кандидата на должность премьер-министра

Об этом Санду сообщила в эфире телеканала ProTV, отметив, что она таким образом провоцирует роспуск парламента и досрочные выборы.

В этой связи Майя Санду сообщила, что если до 23 марта, спустя 3 месяца после отставки правительства Иона Кику, не будет нового правительства, Молдову ждут досрочные выборы.

Она сослалась на более раннюю интерпретацию Конституции Конституционным судом, согласно которой, если в течение 3 месяцев со дня отставки правительства, не инвестировано новое правительство, это является мотивом для роспуска парламента.

Санду подчеркнула, что не намерена выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра, "поддержанного коррумпированным парламентским большинством".

"Если проблема досрочных выборов не будет решена в парламенте, есть и другое решение – референдум", - заявила Санду, признав, что при таком варианте процесс затянется.

По заверению Санду, избирателей на референдуме спросят, если они согласны с тем, что президент должен уйти в отставку из-за требования роспуска парламента.

Кроме того, Майя Санду объявила, что на 1 марта запланирована ее дискуссия с некими юристами гражданского общества.