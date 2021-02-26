Майя Санду не намерена выдвигать другого кандидата на должность премьер-министра

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Президент Майя Санду отказывается идти на консультации с парламентскими фракциями по вопросу утверждения нового правительства и не намерена выдвигать другого кандидата в премьер-министры после решения Конституционного суда от 23 февраля.

Об этом Санду сообщила в эфире телеканала ProTV, отметив, что она таким образом провоцирует роспуск парламента и досрочные выборы.


В этой связи Майя Санду сообщила, что если до 23 марта, спустя 3 месяца после отставки правительства Иона Кику, не будет нового правительства, Молдову ждут досрочные выборы.


Она сослалась на более раннюю интерпретацию Конституции Конституционным судом, согласно которой, если в течение 3 месяцев со дня отставки правительства, не инвестировано новое правительство, это является мотивом для роспуска парламента.


Санду подчеркнула, что не намерена выдвигать кандидатуру на должность премьер-министра, "поддержанного коррумпированным парламентским большинством".


"Если проблема досрочных выборов не будет решена в парламенте, есть и другое решение – референдум", - заявила Санду, признав, что при таком варианте процесс затянется.


По заверению Санду, избирателей на референдуме спросят, если они согласны с тем, что президент должен уйти в отставку из-за требования роспуска парламента.


Кроме того, Майя Санду объявила, что на 1 марта запланирована ее дискуссия с некими юристами гражданского общества.

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