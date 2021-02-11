Майя Санду отказалась подчиняться большинству Додона-Шора

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Президент Майя Санду повторно выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилица на должность премьер-министра.

Об этом Санду заявила на созванном вечером в четверг брифинге.


Санду сообщила, что на ее имя поступило заявление о формировании большинства в парламенте. В то же время, она отметила, что обнаружила в списке подписантов лиц, ранее удерживавшихся в заложниках, замешанных в коррупционных сделках, а также со-участников кражи миллиарда.


В связи с этим Майя Санду отказалась принимать во внимание созданное партиями Игоря Додона и Илана Шора большинства.


Ранее уже сообщалось, что на состоявшемся в четверг заседании парламента, в ходе голосования по утверждению правительства Натальи Гаврилица ни один депутат парламента не проголосовал “за” утверждение правительства.


На этом же заседании, Партия социалистов объявила о создании нового большинства, которое они назвали "техническим", с представителями партии Шора. Это большинство выдвинуло в качестве кандидата на должность премьер-министра Марианну Дурлештяну.


После того, как этот список большинства подписали еще и одни из самых одиозных депутатов Владимир Андронаки, Евгений Никифорчук, а также "независимый депутат" Александр Олейник, в списке подписантов 54 депутата.


Параллельно, партия Платформа DA выдвинула своего кандидата на должность премьер-министра. Им оказался лидер этой партии – Андрей Нэстасе.

Да!
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