Майя Санду передумала лишать Плахотнюка высшей государственной награды

Издание Sinteza опубликовало ответ за подписью генерального секретаря Администрации президента Андрея Спыну, который объяснил, что закон якобы не позволяет президенту Майе Санду отозвать Орден Республики у основного виновного в захвате государства - Владимира Плахотнюка.

Главный советник Майи Санду сообщил, что якобы "отзыв государственной награды обусловлен либо окончательным судебным решением, либо предложением предложившего к награждению органа".

В то же время, Спыну сообщил, что награждение Плахотнюка было предложено Демпартией Молдовы.

"В этой связи доводим до Вашего сведения, что на данный момент президент Республики Молдова не имеет правового основания для отзыва высшей награды, ранее предоставленной гражданину Владимиру Плахотнюку", - уточнил генеральный секретарь Администрации президента Андрей Спыну.

О том, что советник Санду раскрыл очень интересную деталь, сам не понимая, что ходатайство Демпарти и есть основание для отмены незаконного Указа о награждении Плахотнюка написал в соцсетях лидер Партии Европейские левые Григорий Петренко.

"Дело в том, что политические партии не имеют права ходатайствовать о представлении к награде! Согласно соответствующему Положению, утверждённому Указом Президента, это право имеют только органы местной и центральной власти, министерства, трудовые коллективы и творческие союзы.

Демпартия не подпадает под эти категории. Значит вся процедура изначально была незаконной! У Майи Санду есть все основания отменить декрет о награждении Плахотнюка. Было бы желание и нормальные советники", - отметил Григорий Петренко.

Соответствующая норма, на которую ссылается Петренко, содержится в Положении о порядке представления к награждению государственными наградами Республики Молдова и вручения этих наград.

Примечательно, что сразу после победы на выборах президента, Майя Санду публично заявила о начале консультаций с юристами по вопросу лишения Плахотнюка Ордена Республики.