Майя Санду распустила парламент и объявила дату досрочных парламентских выборов

Санду сообщила о своем решении на проведенном в среду брифинге.

"Мы должны как можно скорее избавиться от этого коррумпированного парламента, депутаты которого отстаивают серые схемы и обворовывают граждан", - объявила Санду.

По мнению Санду, новый парламент сможет "сформировать компетентное правительство, вернуть страну к нормальному состоянию".

"После выборов мы сформируем ответственное правительство, которое будет основываться на стабильном парламентском большинстве. Мы выйдем из кризиса, наведем порядок, а каждый институт власти будет работать на благо граждан", - заявила президент Майя Санду.

Проведению досрочных парламентских выборов сопротивлялась правящая коалиция, состоящая из партий Игоря Додона и Илана Шора под предлогом "необходимости массовой вакцинации населения".