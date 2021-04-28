Майя Санду распустила парламент и объявила дату досрочных парламентских выборов

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После того, как Конституционный суд отменил режим Чрезвычайного положения, спустя менее часа, президент Майя Санду подписала указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов 11 июля.

Санду сообщила о своем решении на проведенном в среду брифинге.


"Мы должны как можно скорее избавиться от этого коррумпированного парламента, депутаты которого отстаивают серые схемы и обворовывают граждан", - объявила Санду.


По мнению Санду, новый парламент сможет "сформировать компетентное правительство, вернуть страну к нормальному состоянию".


"После выборов мы сформируем ответственное правительство, которое будет основываться на стабильном парламентском большинстве. Мы выйдем из кризиса, наведем порядок, а каждый институт власти будет работать на благо граждан", - заявила президент Майя Санду.


Проведению досрочных парламентских выборов сопротивлялась правящая коалиция, состоящая из партий Игоря Додона и Илана Шора под предлогом "необходимости массовой вакцинации населения".

Да!
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