Майя Санду в очередной раз призвала к досрочным выборам

С этим заявлением Санду вышла в соцсетях на фоне проходившего в среду ночного заседания парламента, на котором были приняты бюджетные законы.

"После того, как полностью дискредитировали законодательный процесс, в нарушение всех норм, депутаты большинства ПСРМ-Шор решили в полночь разделить между собой деньги страны", - написала Майя Санду.

Она отметила, что Закон о бюджете, который является самым важным законом года, был принят в спешке, без реальных источников доходов.

"Надо вывести из парламента этих воров", - написала Санду, в очередной раз призвав к досрочным выборам. "Те, кто собрались сегодня голосовать, не являются государственными людьми, они самозванцы. Они утверждают законы в полночь, потому что боятся людского гнева. Они должны быть наказаны. Не спасется ни один из них", - заключила избранный президент Майя Санду.

Ранее уже сообщалось, что в среду парламентское большинство Партии социалистов и партии "ШОР" провело ночное заседание, в ходе которого утвердили все бюджетные законы и закрыли осеннюю сессию парламента.

Ближе к 23 часам несколько депутатов партий PAS и Платформы DA пришли на заседание, пытаясь пристыдить депутатов большинства.

Игнорируя "призывы к совести", депутаты ПСРМ и партии "ШОР", сначала, приняли бюджет соцстрахования на 2021 год с дефицитом в 3,2 миллиарда леев, которые планируется покрыть за счет госбюджета. Затем, был принят и госбюджет, который имеет дефицит в 13,9 миллиардов леев.

Сразу после этого, председатель парламента Зинаида Гречаная объявила о закрытии сессии.

Примечательно, что 24 декабря все депутаты примут участие в совместном заседании парламента и Конституционного суда для инаугурации президента Майи Санду.