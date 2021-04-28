Майя Санду выгораживает правительственных чиновников, обанкротивших Железную дорогу

27 апреля, президент Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности по теме критической ситуации на Госпредприятии "Железная дорога Молдовы".

Как сообщила в соцсетях по итогам заседания Майя Санду, ситуация на этом стратегическом предприятии "драматическая". Однако, по мнению Санду, в банкротстве предприятия виновно лишь руководство ЖДМ.

В выводах ВСБ нет ни одного упоминания о ключевой роли учредителя, которым является правительственное Агентство публичной собственности.

Согласно определенным на заседании под руководством Майи Санду выводам, АПП, молчаливо участвовавшее в уничтожении "Железной дороги Молдовы" на протяжении последних лет, теперь должно в 10-дневный срок "представить ВСБ план улучшения ситуации на ЖДМ".

Также, АПП "должно организовать прозрачный и честный конкурс на должность генерального директора «Железной дороги»" и "приостановить трудовые договоры с администрацией ЖДМ".

Вынесенные на заседании ВСБ указания Генпрокуратуре и Национальному центру по борьбе с коррупцией вообще не касаются действий и бездействий, допущенных учредителем в лице Агентства публичной собственности.

Согласно организационной структуре ГП "Железная дорога Молдовы", председателем Административного совета является представитель Агентства публичной собственности. Более того, из 6 других членов Совета, трое - представители Агентства.

Ранее уже сообщалось, что ГП "Железная дорога Молдовы", на которой работают свыше 7 тысяч человек, находится на грани банкротства, а сотрудники предприятия не получают зарплаты с ноября-декабря прошлого года.