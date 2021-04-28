Майя Санду выгораживает правительственных чиновников, обанкротивших Железную дорогу

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Действия чиновников Агентства публичной собственности, непосредственно ответственные за банкротство стратегических отраслей экономики, остаются без внимания Высшего совета безопасности.

27 апреля, президент Майя Санду провела заседание Высшего совета безопасности по теме критической ситуации на Госпредприятии "Железная дорога Молдовы".


Как сообщила в соцсетях по итогам заседания Майя Санду, ситуация на этом стратегическом предприятии "драматическая". Однако, по мнению Санду, в банкротстве предприятия виновно лишь руководство ЖДМ.


В выводах ВСБ нет ни одного упоминания о ключевой роли учредителя, которым является правительственное Агентство публичной собственности.


Согласно определенным на заседании под руководством Майи Санду выводам, АПП, молчаливо участвовавшее в уничтожении "Железной дороги Молдовы" на протяжении последних лет, теперь должно в 10-дневный срок "представить ВСБ план улучшения ситуации на ЖДМ".


Также, АПП "должно организовать прозрачный и честный конкурс на должность генерального директора «Железной дороги»" и "приостановить трудовые договоры с администрацией ЖДМ".


Вынесенные на заседании ВСБ указания Генпрокуратуре и Национальному центру по борьбе с коррупцией вообще не касаются действий и бездействий, допущенных учредителем в лице Агентства публичной собственности.


Согласно организационной структуре ГП "Железная дорога Молдовы", председателем Административного совета является представитель Агентства публичной собственности. Более того, из 6 других членов Совета, трое - представители Агентства.


Ранее уже сообщалось, что ГП "Железная дорога Молдовы", на которой работают свыше 7 тысяч человек, находится на грани банкротства, а сотрудники предприятия не получают зарплаты с ноября-декабря прошлого года.

Да!
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