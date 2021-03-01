Медики выходят на протесты в Румынии

Как сообщает издание România Liberă, протест организован в дни заседания румынского парламента и состоится 1 и 2 марта у входа в здание Парламента.
Среди требований протестующих, введение социальных мер поддержки медработников, из которых 98уже погибли в условиях борьбы с коронавирусом.
По мнению профсоюза, лишь 44% вакцинированных медиков является подтверждением недостаточности уровня защиты со стороны государства.
Профсоюзы выдвинули 12 требований, касающихся улучшения социальной защиты медицинских работников. Среди них: право наследования пенсии для детей погибших при исполнении долга медиков; увеличение заработной платы с 1 января 2021 года; введение надбавок к зарплате за борьбу с эпидемией; льготные условия по выходу на пенсию.
Требования всех 18 тысяч работников сферы здравоохранения, принимающих участие в протесте, уже направлены всем депутатам.
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