Медики выходят на протесты в Румынии

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Румынская Федерация медработников "Санитарная солидарность" организовала протест перед Парламентом Румынии с требованиями улучшения мер социальной защиты сотрудников медучреждений.

Как сообщает издание România Liberă, протест организован в дни заседания румынского парламента и состоится 1 и 2 марта у входа в здание Парламента.


Среди требований протестующих, введение социальных мер поддержки медработников, из которых 98уже погибли в условиях борьбы с коронавирусом.


По мнению профсоюза, лишь 44% вакцинированных медиков является подтверждением недостаточности уровня защиты со стороны государства.


Профсоюзы выдвинули 12 требований, касающихся улучшения социальной защиты медицинских работников. Среди них: право наследования пенсии для детей погибших при исполнении долга медиков; увеличение заработной платы с 1 января 2021 года; введение надбавок к зарплате за борьбу с эпидемией; льготные условия по выходу на пенсию.


Требования всех 18 тысяч работников сферы здравоохранения, принимающих участие в протесте, уже направлены всем депутатам.

Да!
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