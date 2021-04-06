Мэр Львова отказался закупать автобусы из Белоруссии по политическим соображениям

Об этом в Facebook написал мэр города Андрей Садовый.

Как сообщает издание LIGA, Львов должен был закупить белорусские автобусы по результатам тендера Европейского инвестиционного банка, на котором победил МАЗ. Городские власти обратились к ЕИБ с просьбой провести повторный тендер.

"Они (МАЗ, – ред.) предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов. Но финансировать "режим" мы не имеем права", – написал Садовый.

Мэр Львова надеется, что в новом тендере победит украинская компания.

13 января Андрей Садовый обратился к жителям Львова с вопросом, имеет ли город моральное право покупать автотранспорт в Беларуси.