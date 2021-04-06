Мэр Львова отказался закупать автобусы из Белоруссии по политическим соображениям

Об этом в Facebook написал мэр города Андрей Садовый.
Как сообщает издание LIGA, Львов должен был закупить белорусские автобусы по результатам тендера Европейского инвестиционного банка, на котором победил МАЗ. Городские власти обратились к ЕИБ с просьбой провести повторный тендер.
"Они (МАЗ, – ред.) предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов. Но финансировать "режим" мы не имеем права", – написал Садовый.
Мэр Львова надеется, что в новом тендере победит украинская компания.
13 января Андрей Садовый обратился к жителям Львова с вопросом, имеет ли город моральное право покупать автотранспорт в Беларуси.
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