Между двумя странами ОДКБ произошел вооруженный конфликт на границе

Спецназ Киргизии захватил таджикскую пограничную заставу в ходе конфликта.

все силовые структуры страны переведены на казарменное положение.



Все силовые структуры Таджикистана переведены на казарменное положение.



Как сообщает "Радио Свобода", стороны обвиняют друг друга в попытке захвата водораспределительного пункта на границе двух стран. Инцидент начался в среду, 28 апреля, между местными жителями, в четверг пограничники двух государств обвинили друг друга в открытии огня.

Водозабор "Головной" был построен в 60-х годах в Советском Союзе по заявке Киргизии. Он расположен на территории, которая, как утверждают власти Таджикистана, на его территории. республике.

Протяженность границы между Киргизией и Таджикистаном составляет 970 километров, из которых делимитировано и демаркировано только 519 километров. На линии границы имеется 70 спорных участков, что часто приводит к разногласиям по поводу использования воды, пастбищ и земли среди жителей приграничных районов.

Киргизия и Таджикистан являются членами Организации Договора о коллективной безопасности. Провозглашаемыми целями деятельности ОДКБ являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов".

В состав ОДКБ также входят Россия, Армения, Беларусь и Казахстан.