МИД России не подтвердил роль партии Додона в предоставлении вакцины Спутник V Молдове

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в субботу, что решение о выделении партии российских вакцин было принято "после обращения спикера парламента Молдавии к президенту РФ Владимиру Путину".

Об этом сообщает РИА Новости, цитируя Марию Захарову.

Официальный представитель МИД России отметила, что в Москве "внимательно следят за непростой ситуацией с распространением COVID-19 в Молдавии", а российская сторона готова помочь властям Кишинева в борьбе с новым типом инфекции.

В субботу, после приземления в Кишиневском аэропорту спецсамолета МЧС России с гуманитарным грузом вакцины, сопровождавший груз депутат Госдумы России Виктор Селиверстов заявил, что о том, что решающую роль в выделении груза вакцины сыграли Партия социалистов Республики Молдова и "Единая Россия".

Всего, спецбортом МЧС была доставлено в Молдову 71 тысяча двойных доз, из которых 31 тысяча двойных доз для Приднестровья.