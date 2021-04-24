МИД России не подтвердил роль партии Додона в предоставлении вакцины Спутник V Молдове

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Российская вакцина "Спутник V" была выделена Молдове без причастности к этому Партии социалистов и "Единой России".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в субботу, что решение о выделении партии российских вакцин было принято "после обращения спикера парламента Молдавии к президенту РФ Владимиру Путину".


Об этом сообщает РИА Новости, цитируя Марию Захарову.


Официальный представитель МИД России отметила, что в Москве "внимательно следят за непростой ситуацией с распространением COVID-19 в Молдавии", а российская сторона готова помочь властям Кишинева в борьбе с новым типом инфекции.


В субботу, после приземления в Кишиневском аэропорту спецсамолета МЧС России с гуманитарным грузом вакцины, сопровождавший груз депутат Госдумы России Виктор Селиверстов заявил, что о том, что решающую роль в выделении груза вакцины сыграли Партия социалистов Республики Молдова и "Единая Россия".


Всего, спецбортом МЧС была доставлено в Молдову 71 тысяча двойных доз, из которых 31 тысяча двойных доз для Приднестровья.

Да!
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