МИД Украины еще больше запутал ситуацию с похищением украинского судьи в Молдове

Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба МИД Украины.

Кулеба рассказал Чокою, что украинские правоохранители якобы ожидали экстрадиции Чауса после положительного для Украины завершения судебного рассмотрения жалобы Николая Чауса на отказ предоставить ему убежище в Молдове.

Украинский министр заверил, что Украина "не причастна к нынешней ситуации с Николаем Чаусом", а для установления всех ее обстоятельств, в частности места пребывания бывшего судьи, предлагает Молдове создать совместную рабочую группу.

В этой связи, Кулеба заверил, что "для Украины Молдова была, есть и остается другом".

"Украинская сторона убеждена, что ситуацию пытаются использовать в свою пользу силы, которые не просто не заинтересованы в дальнейшем углублении украинского-молдавского сотрудничества, но и ставят целью сорвать положительное для обеих стран развитие отношений, укрепление европейских перспектив Украины и Молдовы", - говорится в сообщении МИД Украины.

Ранее уже сообщалось, что несколькими днями ранее, в центре Кишинева, был похищен коррумпированный украинский судья Николай Чаус, пользовавшийся незаконным оперативным прикрытием околоправительственных структур в Молдове.

Уже известно, что к похищению Чауса были напрямую причастны представители одной из украинских спецслужб, беспрепятственно проведших спецоперацию на территории Молдовы.

Согласно различным данным, Чаус был вывезен через границу Молдовы с Украиной и уже находится в Киеве.