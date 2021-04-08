Министр здравоохранения Румынии рассказал о процедуре похорон зараженных COVID-19

Министр принес свои извинения за то, что настаивал в заявлении для прессы, утверждая, что в постановлении министерства нигде не сказано, что людей с мертвым COVID-19 помещают в гроб обнаженными, в полиэтиленовых пакетах.

"У меня только что были заявления для прессы. К сожалению, во время встречи я воспринял неверную информацию и настоял на этом в диалоге с журналистами, за что прошу прощения. Действительно, как отметили несколько репортеров, в соответствии со старым министерским приказом, умершие в результате инфекции SARS-CoV-2, "проходят дезинфекцию, но они не подвергаются косметическим манипуляциям, а их не одевают до помещения в специальные похоронные кульки. Это постановление от 6 апреля 2020 года, которое я не буду комментировать, но я изменю его сегодня", - написал Войкулеску в Facebook.

Согласно этому приказу, трупы, зараженные в результате заражения COVID-19, подтвержденного специальными лабораторными исследованиями, которые были вскрыты, в обязательном порядке бальзамируют в конце вскрытия, чтобы предотвратить передачу инфекции.

Далее, эти трупы дезинфицируются, но с ними не производятся косметические процедуры и они не одеваются до того, как их поместят в мешок.

После опознания трупа родственниками умершего или лицами, назначенными в соответствии с условиями настоящего протокола, и подписания документов, подтверждающих идентификацию, судебно-медицинская группа, участвовавшая в работе с трупом, распыляет биоцид TP22 или раствор формальдегида на труп, затем его помещают в два устойчивых виниловых мешка следующим образом: после каждого помещения трупа в мешок опрыскивают биоцидным продуктом типа ТР22 или формалином, используя оборудование для тонкого распыления с биоцидным продуктом типа ТР22 или формалином. Гроб должен быть закрыт и опечатывается перед тем, как покинуть судебно-медицинское учреждение, а получившие его родственники обязаны не открывать его позже.

Транспортировка трупа в морг из отделения санчасти, где произошла смерть, осуществляется в герметично закрытом пакете.

Лифт и носилки, через которые обеспечивалась транспортировка трупа из санитарно-бытовой части в холодильник морга, будут продезинфицированы биоцидными средствами типа ТР2 (поверхностный).