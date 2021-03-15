Минздрав опроверг заявления премьера о наличии британского штамма в Молдове

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Наличие нового штамма COVID-19 из Великобритании в Республике Молдова не подтверждено.

Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты сообщило, что наличие "битанского штамма" COVID-19 в Молдове не подтверждено по результатам первых десяти образцов, отправленных в лабораторию Берлина. В То же время, Национальное агентство общественного здоровья отправило еще 20 проб на исследование в ту же лабораторию.


В лабораториях НАОЗ нет необходимого оборудования для обнаружения нового штамма. Власти запросили у ВОЗ поддержки в оснащении лаборатории НАОЗ для осуществления метода секвенирования, чтобы можно было обнаруживать и другие штаммы вируса SARS-CoV-2.

Примечательно, что две недели назад о появлении в Молдвое "британского штамма" публично заявил врио премьер-министра Аурелиу Чокой. Тогда Чокой также сослался на положительные результаты анализов в германской лаборатории, уточнив, что власти ожидают документального подтверждения.

Да!
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