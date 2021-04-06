Молдавские сухие вина не котируются в России

Как сообщается на портале Роскачества, организацией были проверены наиболее популярные импортные вина и выяснило, что наибольшее количество баллов набрали образцы продукции из Испании.

Эксперты оценили 126 вин из 13 стран в ценовой категории до 1 тыс. рублей на полках российских магазинов. Позиции для анализа были отобраны по результатам работы аналитиков, выявивших для каждой из стран-лидеров импорта вина в Россию самые популярные образцы тиражом от 183 тыс. до 11 млн литров, импортированных в Россию в 2020 году. Исследование проводилось дегустационной комиссией "вслепую" - эксперты не знали ни марок вин, ни стран происхождения.

"Среди стран-лидеров по числу представленных в исследовании образцов (классические страны "Старого Света" мирового виноделия: Испания, Италия, Франция) наиболее высокий средний балл оказался у вин Испании (хотя традиционные конкуренты - Италия и Франция - уступили испанцам лишь незначительно)", - отмечается в сообщении.

По версии Роскачества, лучшим вином исследования с оценкой 85,01 балла стало красное сухое вино из Италии - Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti. В тройку лучших красных сухих вин также вошли два испанских вина: Crianza Rioja Gran Familia и Castillo Santa Barbara Reserva. Лучшее полусухое красное вино - Le Grand Noir Cabernet Sauvignon из Франции. Высоко эксперты оценили и полусухие красные вина из Чили: Espiritu de Chili Carmenere и Sunrise Cabernet Sauvignon.

Молдавские вина смогли войти лишь в рейтинг полусладких красных вин, произведенных в Тирасполе.

По мнению российских специалистов, упоминания заслуживают испанское Vizconde de Begijar и Kvint classic из Молдавии. Популярные грузинские полусладкие красные вина не были оценены экспертами. При покупке грузинского вина Роскачество советует обратить внимание на сухие вина Мукузани (Кахетинское традиционное виноделие) и Цинандали Betaneli. При этом эксперты советуют выбирать не только по названию вина, но и по производителю.